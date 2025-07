Gazzetta dello Sport: “Palermo, sistemate le fasce: arrivano Elia e Augello. Inzaghi avrà la squadra da battere”

A una settimana dal ritiro precampionato, il Palermo accelera sul mercato e blinda le corsie esterne. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni saranno ufficializzati due rinforzi attesi: il ritorno di Salvatore Elia dall’Atalanta (nella scorsa stagione in prestito allo Spezia) per la fascia destra, e l’arrivo di Tommaso Augello dal Cagliari per quella sinistra. Due pedine fondamentali per completare l’organico da affidare a Filippo Inzaghi.

Il Palermo, sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, si conferma una delle pretendenti più forti alla promozione diretta, ma i rivali non stanno a guardare. Il Venezia è vicino al difensore Korac del Vojvodina, mentre l’Empoli si muove con decisione e ha già chiuso per Ilie (dal Nizza via Catanzaro), puntando anche su Obaretin (Napoli) e Ioannou (Sampdoria).

Attenzione anche all’Avellino, che – scrive la Gazzetta dello Sport – ha messo le mani su D’Andrea dal Sassuolo e punta forte su Kumi e Insigne, quest’ultimo in trattativa proprio con il Palermo. Lo Spezia, invece, continua il pressing sull’Atalanta per Vlahovic, mentre il Südtirol segue il giovane Bordon (classe 2005) della Lazio.