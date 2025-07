Tuttosport: “Avellino e Palermo, arrivano i colpi. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Palermo piazza il colpo Elia: come riportato da Cristiano Tognoli su Tuttosport, il club rosanero ha chiuso con lo Spezia per il ritorno dell’esterno Salvatore Elia, figlio d’arte (il padre Firmino fu centravanti proprio in Sicilia). Operazione da 1,5 milioni per il cartellino e un contratto triennale da circa 600.000 euro netti a stagione per il giocatore, che vestirà la maglia rosanero sotto la guida di Filippo Inzaghi. Un investimento importante che certifica le ambizioni del club, a pochi giorni dal ritiro.

Secondo quanto scrive ancora Cristiano Tognoli sulle colonne di Tuttosport, Elia prenderà il posto lasciato libero da Antonio Candela, pronto a fare ritorno allo Spezia dopo l’esperienza al Real Valladolid. Ma le operazioni del Palermo non si fermano qui: da oggi si cercherà di sbloccare anche gli arrivi del difensore Andrea Cistana e del centrocampista Jacopo Palumbo. Tutto dipende dal via libera per Filippo Saric, che potrebbe trasferirsi al Modena nell’ambito di un’operazione incrociata.

In uscita, oltre a Saric e Insigne, Inzaghi ha lasciato fuori dai convocati per il ritiro anche Buttaro, Nikolaou, Verre e Di Mariano. Una scelta chiara, che come sottolinea ancora una volta Cristiano Tognoli su Tuttosport, evidenzia la volontà della società di rinnovare profondamente la rosa puntando su profili funzionali al progetto.

Nel frattempo, l’Avellino – altra squadra molto attiva sul mercato – ha messo gli occhi su Roberto Insigne e Gennaro Tutino (Sampdoria), e ha ufficializzato il prestito di Luca D’Andrea dal Sassuolo. La Reggiana rinforza la difesa con Papetti e Missori, il portiere Satalino arriva sempre dai neroverdi. La Virtus Entella chiude per il portiere Colombi (Rimini) e Nichetti (Giana Erminio), mentre l’Empoli cerca un nuovo numero uno: Fulignati è la prima scelta, ma resta vivo l’interesse per Terracciano.

Infine, tra le operazioni minori spiccano il centrocampista Corradini, conteso da Juve Stabia e Catanzaro, e l’arrivo al Südtirol di Filipe Bordon, centrocampista del 2005 in prestito dalla Lazio. Venezia e Spezia seguono Andrea Olivieri (Atalanta), mentre il Pescara chiede al Sassuolo i cartellini di Moro, Ghion e Leone. Il Bari, infine, sogna Lapadula e valuta Lucchesi per la difesa.