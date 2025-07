Il Resto del Carlino: “Modena, la cessione di Palumbo servirà a finanziare i colpi degli elementi più pregiati”

Il Modena ha cominciato luglio con il piede giusto. Come riportato da Il Resto del Carlino, il rinnovo del prestito di Dellavalle e l’arrivo di Chichizola, Massolin, Nador e Tonoli (già acquistato a gennaio) rappresentano segnali concreti di un mercato in movimento. Soprattutto Dellavalle, che parte con i galloni da titolare, e Chichizola, destinato al ruolo di primo portiere, indicano un cambio di passo già tangibile.

Secondo Il Resto del Carlino, Massolin, Nador e lo stesso Tonoli restano al momento profili da verificare nel contesto della Serie B, ma sono considerati utili rinforzi per la profondità della rosa. Adesso, però, il Modena è atteso a un’accelerazione decisiva. Con il ritiro alle porte, la dirigenza vuole consegnare a Mister Sottil un organico il più possibile definito.

Nei prossimi giorni, come sottolinea ancora Il Resto del Carlino, sono attesi due innesti significativi: Nieling e Adorni, quest’ultimo considerato un vero colpo per la categoria. A fare spazio sarà presumibilmente Antonio Palumbo, la cui cessione potrebbe rappresentare una risorsa strategica per finanziare altri innesti di qualità, fondamentali per alzare il livello tecnico della squadra e con esso, le ambizioni di classifica.

Il tempo per costruire c’è, ma la fase cruciale del mercato è cominciata. E chi saprà anticipare le mosse potrà davvero guadagnare terreno.