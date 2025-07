Giornale di Sicilia: “Palermo, in mezzo sono tutti titolari”

Gomes, Blin, Segre e Ranocchia si giocano una maglia. Il tecnico valuterà tutto in ritiro: possibile ritorno alla trequarti per il numero 10

Quattro titolari in potenza, ma solo due maglie da assegnare: uno dei primi nodi che Pippo Inzaghi dovrà sciogliere riguarda la mediana. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo si presenterà in ritiro con un reparto centrale ricco di qualità e identità, formato da Gomes, Blin, Segre e Ranocchia. Tutti confermati, tutti con caratteristiche diverse e tutti convinti di meritare spazio.

Il modulo inizialmente ipotizzato, un 3-5-2 senza trequartista, sembrava aprire a una mediana a tre. Ma l’arrivo di Inzaghi ha cambiato le carte: il tecnico pare intenzionato a valorizzare la trequarti, restringendo quindi il numero di mediani a due titolari più alternative. In un contesto in cui sulle corsie laterali si attende un rinnovamento profondo, al centro si punta invece alla continuità.

Gomes e Segre rappresentano le colonne del gruppo: regolarità, identità e spirito di appartenenza. Blin, tra i migliori per interdizione e leadership, è stato spesso il partner ideale per Gomes, formando una diga solida ma talvolta carente nel collegamento con l’attacco. Ranocchia, che ha chiuso la stagione con otto assist – più di tutti in rosa – ha invece sofferto l’arretramento da trequartista a mezzala, esponendo limiti difensivi e qualche errore in costruzione.

Come ricorda Arena sul Giornale di Sicilia, Inzaghi ha una lunga tradizione nel valorizzare i centrocampisti offensivi: da Stulac al Venezia, a Viola al Benevento, fino a Hernani e Fabbian alla Reggina. L’obiettivo sarà rilanciare Segre, che nel 2023/24 è calato da sette a tre gol, spesso sacrificato in compiti troppo arretrati.

Il caso più spinoso resta però Ranocchia. Il numero 10 ha vissuto una stagione difficile, e ora Inzaghi dovrà decidere se continuare a utilizzarlo in mediana, cercando di migliorare la sua efficienza nel palleggio, oppure riportarlo sulla trequarti, dove il suo talento potrebbe emergere meglio. In quest’ultima ipotesi, però, Osti dovrebbe tornare sul mercato per inserire un ulteriore centrocampista in grado di coprire la mediana.

Il ritiro di Chatillon sarà determinante: lì Inzaghi valuterà rendimento, condizione e compatibilità tra i suoi uomini chiave. Perché in mezzo al campo, al Palermo, “sono tutti titolari”. Ma due, alla fine, dovranno restare fuori.