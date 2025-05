Giornale di Sicilia: “Palermo-Frosinone, le probabili formazioni”

Sarà una sfida ad alta tensione quella che andrà in scena questa sera al “Renzo Barbera” tra Palermo e Frosinone, con fischio d’inizio fissato per le ore 20:30. I rosanero si giocano la possibilità di restare in corsa per i playoff, mentre i ciociari cercano punti fondamentali per evitare i playout. Entrambe le squadre si trovano in un momento delicato della stagione e la gara si preannuncia come uno scontro diretto decisivo.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, il Palermo ha il vantaggio di poter disputare entrambe le ultime due partite di campionato in casa, ma l’umore della piazza è in calo dopo i due recenti ko contro Südtirol e Cesena. Dionisi dovrà fare i conti con l’emergenza in difesa, viste le assenze di Ceccaroni e Magnani. In campo, dunque, andrà un terzetto difensivo inedito con Diakité, Baniya e Nikolaou davanti ad Audero. Sulle corsie laterali ci saranno Pierozzi e Di Francesco, mentre a centrocampo torneranno dal primo minuto Gomes e Blin. In attacco, la coppia Brunori-Pohjanpalo sarà supportata da Segre sulla trequarti.

Sul fronte opposto, il Frosinone arriva al Barbera senza i propri tifosi, esclusi per motivi di ordine pubblico, e senza il capitano Marchizza, infortunatosi nella precedente sfida contro il Cittadella. Secondo quanto riportato ancora dal Giornale di Sicilia, Bianco dovrebbe affidarsi al 3-4-3 con Lucioni al centro della difesa e con Monterisi e Bettella ai lati. In mezzo, Bohinen e Kone guideranno il centrocampo, mentre Jeremy Oyono e Bracaglia saranno impiegati sulle fasce. In avanti spazio al tridente composto da Ghedjemis, Ambrosino e Kvernadze.

Con il Catanzaro avanti di un solo punto, il Palermo è chiamato a vincere per riacciuffare il sesto posto e garantirsi il vantaggio del campo al primo turno dei playoff. In caso contrario, rischierebbe di dover giocare fuori casa o addirittura di restare fuori dalla griglia. Per il Frosinone, invece, l’imperativo è evitare passi falsi che potrebbero compromettere l’intera stagione all’ultima giornata.