Giornale di Sicilia: “Palermo-Frosinone. Gomes chiede spazio, in mezzo c’è folla”

Un reparto completo, ricco di alternative e di certezze. È così che Salvatore Orifici descrive il centrocampo del Palermo sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolineando come la mediana rosanero possa davvero fare la differenza in una Serie B lunga e complessa.

Contro Cremonese e Reggiana, Pippo Inzaghi ha scelto di confermare lo stesso assetto: una linea a quattro con due mediani a dettare i tempi del gioco. Protagonisti, come evidenziato da Orifici sul Giornale di Sicilia, sono stati Jacopo Segre e Filippo Ranocchia, entrambi autori di prove solide e in linea con le aspettative del tecnico. In particolare Segre si è distinto per qualità e quantità, offrendo anche l’assist decisivo per il gol del 2-1 di Pierozzi.

«Segre, al momento, sembra l’unico elemento della mediana al quale non si può proprio rinunciare», scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, rimarcando come l’ex Torino sia capace di unire dinamismo e tecnica, caratteristiche fondamentali in un centrocampo a due.

Alle spalle dei titolari restano due esclusi: Blin, impiegato a gara in corso per blindare il risultato contro la Reggiana, e Gomes, fermato da un affaticamento muscolare. Ma proprio il centrocampista francese, come ricorda Orifici sul Giornale di Sicilia, è ormai recuperato: già sabato scorso avrebbe potuto essere convocato, ma lo staff tecnico ha preferito non rischiarlo. Contro il Frosinone, con ogni probabilità, tornerà regolarmente a disposizione.

Le opzioni per Inzaghi sono molteplici: Gomes potrebbe rilevare Ranocchia accanto a Segre, oppure essere schierato con l’ex Empoli in mediana, con Segre spostato sulla trequarti a sostegno di Brunori. Una varietà di soluzioni che, sottolinea ancora Orifici sul Giornale di Sicilia, permetteranno al tecnico di adattare le scelte all’avversario e alle prove in allenamento.

Il rientro di Gomes, in un reparto già competitivo, rappresenta un valore aggiunto in vista del match casalingo con il Frosinone. Una sfida che arriva in un momento positivo e che Inzaghi vuole sfruttare per alimentare la buona partenza del Palermo, come evidenziato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.