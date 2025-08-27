Giornale di Sicilia: “Palermo-Frosinone. Biglietti in vendita per un altro pienone”

È iniziata la vendita dei biglietti per il big match di sabato sera tra Palermo e Frosinone. Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i tagliandi sono disponibili sul portale Vivaticket e nei punti vendita fisici convenzionati. Confermati i prezzi abituali: 22 euro per le curve, 34 per la gradinata inferiore, 28 per quella superiore, 48 per la tribuna laterale, 73 per la centrale e 103 per la centralissima.

Palermo-Frosinone, al via la vendita dei biglietti: tutte le info sui prezzi e le modalità d’acquisto

Secondo quanto evidenziato da Orifici sulle pagine del Giornale di Sicilia, sono previste riduzioni per donne, Under 16, Under 14 e studenti iscritti all’Università di Palermo. La cornice di pubblico è già garantita dai 16.500 abbonamenti venduti in estate, che rappresentano una base solida per un Renzo Barbera ancora una volta pieno di entusiasmo.

Capitolo avversario. Sempre il Giornale di Sicilia, attraverso l’analisi di Salvatore Orifici, sottolinea che il Frosinone dovrà rinunciare al centrale difensivo Calvani. Il giocatore ciociaro è stato espulso con rosso diretto al 17’ del secondo tempo nel match vinto 2-0 contro l’Avellino, e non sarà quindi della partita contro i rosanero.

Un incrocio che si preannuncia caldo dentro e fuori dal campo, con i tifosi già pronti a riempire gli spalti e con Inzaghi che studia le mosse per sfruttare l’assenza di un titolare nella retroguardia ciociara, come rimarcato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.