Palermo-Frosinone, al via la vendita dei biglietti: tutte le info sui prezzi e le modalità d’acquisto

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

Scatterà alle 16.00 di martedì 26 agosto la vendita dei biglietti per assistere a Palermo-Frosinone, gara valida per la 2ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma sabato 30 agosto alle ore 21.00 allo stadio Renzo Barbera.

I tagliandi saranno disponibili fino ad esaurimento posti attraverso i seguenti canali ufficiali:

sito Vivaticket;

punti vendita Vivaticket in tutta Italia, incluso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio “Renzo Barbera”.

Prezzi biglietti Palermo-Frosinone

Centralissima: Intero 103 €; Donne/Over 65* e Under 16** 82 €

Tribuna Centrale: Intero 73 €; Donne/Over 65* e Under 16** 57 €

Tribuna Laterale: Intero 48 €; Donne/Over 65* e Under 16** 40 €

Gradinata Inferiore: Intero 34 €; Donne/Over 65* e Under 16** 30 €; Promo UNIPA**** 25 €

Gradinata Superiore: Intero 28 €; Donne/Over 65* e Under 16** 23 €; Under 14*** 14 €; Promo UNIPA**** 21 €

Curve: Intero 22 €; Donne/Over 65* e Under 16** 18 €; Promo UNIPA**** 16 €

* Riduzione riservata agli over 65 alla data di acquisto
** Riduzione riservata agli under 16 alla data di acquisto
*** Under 14, acquistabile solo contestualmente a un biglietto intero
**** Promo riservata ai possessori di UNIPA Card o cedolino UNIPA (vendita esclusiva presso l’info point stadio Renzo Barbera – Mer/Gio 10.00-13.00 / 15.00-17.00)

Rosanero Experience

Anche contro il Frosinone tornano le esclusive VIP Experience e Family Experience, per vivere il match day da protagonisti dentro e fuori dal campo.

Info settore ospiti

In attesa delle disposizioni ufficiali delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Cambio utilizzatore biglietti e abbonamenti

Intero: cedibile a tutti

Ridotto donna: cedibile solo a donna

Ridotto over 65: cedibile solo a over 65

Ridotto under 16: non cedibile

Ridotto under 14: non cedibile

Promo università: non cedibile

Accesso allo stadio

Per entrare al “Barbera” sarà necessario:

documento d’identità valido in originale;

biglietto digitale (anche da smartphone) o cartaceo;

fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti/biglietti caricati sulla SiamoAquile Card.

Il club raccomanda di arrivare con ampio anticipo per agevolare i controlli d’ingresso e garantire l’accesso in sicurezza.

Ultimissime

Palermo-Frosinone, al via la vendita dei biglietti: tutte le info sui prezzi e le modalità d’acquisto

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025
Donne

“HA PICCHIATO LA MOGLIE”: esplode il caso in campionato, la denuncia del calciatore

Marco Fanfani Agosto 26, 2025

Il Messaggero: “Frosinone, vittoria e entusiasmo: ora la sfida al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

Il Resto del Carlino: “Reggiana, sprint di mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

Simonelli: «Mercato lungo? Colpa della Spagna. Stadi italiani indietro, rischio figuraccia per Euro 2032»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025