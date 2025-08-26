Palermo-Frosinone, al via la vendita dei biglietti: tutte le info sui prezzi e le modalità d’acquisto
Scatterà alle 16.00 di martedì 26 agosto la vendita dei biglietti per assistere a Palermo-Frosinone, gara valida per la 2ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma sabato 30 agosto alle ore 21.00 allo stadio Renzo Barbera.
I tagliandi saranno disponibili fino ad esaurimento posti attraverso i seguenti canali ufficiali:
sito Vivaticket;
punti vendita Vivaticket in tutta Italia, incluso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio “Renzo Barbera”.
Prezzi biglietti Palermo-Frosinone
Centralissima: Intero 103 €; Donne/Over 65* e Under 16** 82 €
Tribuna Centrale: Intero 73 €; Donne/Over 65* e Under 16** 57 €
Tribuna Laterale: Intero 48 €; Donne/Over 65* e Under 16** 40 €
Gradinata Inferiore: Intero 34 €; Donne/Over 65* e Under 16** 30 €; Promo UNIPA**** 25 €
Gradinata Superiore: Intero 28 €; Donne/Over 65* e Under 16** 23 €; Under 14*** 14 €; Promo UNIPA**** 21 €
Curve: Intero 22 €; Donne/Over 65* e Under 16** 18 €; Promo UNIPA**** 16 €
* Riduzione riservata agli over 65 alla data di acquisto
** Riduzione riservata agli under 16 alla data di acquisto
*** Under 14, acquistabile solo contestualmente a un biglietto intero
**** Promo riservata ai possessori di UNIPA Card o cedolino UNIPA (vendita esclusiva presso l’info point stadio Renzo Barbera – Mer/Gio 10.00-13.00 / 15.00-17.00)
Rosanero Experience
Anche contro il Frosinone tornano le esclusive VIP Experience e Family Experience, per vivere il match day da protagonisti dentro e fuori dal campo.
Info settore ospiti
In attesa delle disposizioni ufficiali delle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Cambio utilizzatore biglietti e abbonamenti
Intero: cedibile a tutti
Ridotto donna: cedibile solo a donna
Ridotto over 65: cedibile solo a over 65
Ridotto under 16: non cedibile
Ridotto under 14: non cedibile
Promo università: non cedibile
Accesso allo stadio
Per entrare al “Barbera” sarà necessario:
documento d’identità valido in originale;
biglietto digitale (anche da smartphone) o cartaceo;
fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti/biglietti caricati sulla SiamoAquile Card.
Il club raccomanda di arrivare con ampio anticipo per agevolare i controlli d’ingresso e garantire l’accesso in sicurezza.