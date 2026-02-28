Giornale di Sicilia: “Palermo, dubbio Bani e 300 tifosi all’Adriatico”

Conto alla rovescia per la trasferta di Pescara. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Inzaghi ha provato diverse soluzioni negli ultimi giorni e qualche nodo resta ancora da sciogliere in vista della gara dell’Adriatico.

Massimiliano Radicini, sulle colonne del Giornale di Sicilia, evidenzia come in difesa possa essere preservato Bani, con Magnani pronto a prendere posto al centro della retroguardia. Una scelta legata alla gestione delle energie e al mini ciclo ravvicinato di impegni. In avanti, invece, resta aperto il ballottaggio tra Johnsen e Le Douaron, un duello che si trascinerà probabilmente fino a poche ore dal fischio d’inizio.





Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, è difficile stabilire chi parta realmente in vantaggio tra il norvegese e il francese: entrambi offrono caratteristiche differenti e Inzaghi valuterà anche in base all’assetto complessivo della squadra.

Intanto, sul fronte tifosi, Massimiliano Radicini sottolinea sul Giornale di Sicilia che prosegue la vendita dei tagliandi per il settore ospiti dell’Adriatico (741 posti disponibili). Nonostante il divieto imposto ai residenti in Sicilia, sono circa 300 i biglietti già staccati, acquistabili esclusivamente da sostenitori rosanero non residenti nell’isola.

Per il popolo rosanero si tratta dell’ennesima limitazione nelle trasferte stagionali. Una situazione che, come rimarca ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, finisce inevitabilmente per penalizzare non solo i tifosi ma anche la squadra, privata del pieno sostegno esterno in un momento cruciale della corsa alla promozione.