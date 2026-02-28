Il Messaggero Abruzzo: “Pescara, Brugman suona la carica: contro il Palermo è una finale”

Dodici partite da vivere come finali. Come racconta Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, Gaston Brugman carica il Pescara in vista della sfida di domani alle 15 all’Adriatico contro il Palermo, lanciatissimo e in piena corsa promozione.

Giovanni Tontodonati, sulle colonne de Il Messaggero Abruzzo, sottolinea come ai biancazzurri non bastino più le buone prestazioni: servono punti per riaccendere la speranza salvezza. Il Pescara è a 7 lunghezze dai playout e a 8 dalla salvezza diretta. Brugman, ex rosanero con 14 presenze in A nella stagione 2015-16, non si nasconde: «È una partita affascinante, bella da giocare contro una squadra che occupa le prime posizioni. Sarà uno stimolo in più. In settimana ci siamo allenati duramente, saremo pronti».





Secondo Giovanni Tontodonati de Il Messaggero Abruzzo, il centrocampista uruguaiano è diventato in poche settimane un riferimento per il gruppo dopo il ritorno a gennaio. «Quando sono arrivato non giocavo da tanto, ho avuto bisogno di tempo per mettermi al passo. Ora sto bene e voglio continuare a dare il mio contributo». Il calendario non aiuta: dopo il Palermo, mercoledì trasferta a Frosinone e poi il Bari.

Brugman chiede attenzione: «A Venezia abbiamo dimostrato di poter tenere testa alla capolista, ma dobbiamo evitare gli errori che ci hanno penalizzato. Molte partite le abbiamo perse più per demerito nostro che per merito degli avversari. Siamo sulla strada giusta e non ci arrenderemo».

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Giovanni Tontodonati riporta su Il Messaggero Abruzzo che ieri il Pescara si è allenato a porte chiuse a Silvi Marina. Faraoni ha lavorato regolarmente, mentre Letizia rientrerà solo oggi in gruppo e dovrebbe partire dalla panchina. Davanti a Saio agiranno Bettella e Capellini con Cagnano a sinistra. A centrocampo Lamine Fanne, Brugman e Valzania, quest’ultimo non ancora al top ma pronto a stringere i denti (in alternativa Acampora).

La novità, evidenzia ancora Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, sarà l’impiego dal primo minuto di Insigne, al debutto da titolare dal ritorno in Abruzzo: con Olzer agirà alle spalle di Di Nardo. Lunga la lista degli assenti: Gravillon squalificato, fuori per infortunio Desplanches, Merola, Graziani, Oliveri, Caligara, Pellacani e Tsadjout.

All’Adriatico arriva un Palermo in serie utile da 14 partite (9 vittorie e 5 pareggi), con l’ultimo ko risalente a tre mesi e mezzo fa. Inzaghi ha due dubbi: Magnani o Bani in difesa, Johnsen o Le Douaron in attacco.