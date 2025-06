Giornale di Sicilia: “Palermo, c’è pure Pyyhtia per la mediana. Pressing su Audero”

In attesa dell’annuncio ufficiale di Pippo Inzaghi come nuovo allenatore – atteso ormai di ora in ora – il Palermo continua a muoversi con determinazione sul mercato. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero, guidata da Carlo Osti, è in piena fase di valutazione per individuare i profili più adatti a rinforzare la rosa per la stagione 2025/26.

Tra i nomi sul taccuino, Niklas Pyyhtia, centrocampista finlandese classe 2003 di proprietà del Bologna, si sta guadagnando una considerazione crescente. Reduce da un’ottima seconda parte di stagione al Südtirol (4 gol in 18 presenze), il giovane mediano ha attirato l’interesse di diverse squadre cadette: oltre al Palermo, Bari, Modena e Spezia stanno seguendo il suo profilo con attenzione. Come evidenziato ancora dal Giornale di Sicilia, Pyyhtia è un jolly di centrocampo molto apprezzato per qualità tecnica e personalità.

Tuttavia, la strategia rosanero resta prudente. In viale del Fante non si vogliono compiere mosse affrettate prima di definire ufficialmente il nuovo staff tecnico. Le scelte in entrata, soprattutto in mediana, saranno fatte in accordo con Inzaghi, una volta firmato il contratto.

Restando nel cuore del campo, resta vivo l’interesse per Salvatore Esposito dello Spezia, che – come confermato dal Giornale di Sicilia – il Palermo segue da tempo. Lo Spezia, che riscatterà Aurelio per 450 mila euro, valuta Esposito intorno ai 4 milioni di euro, cifra ritenuta alta dal club siciliano. In concorrenza ci sarebbe anche il Besiktas, il che potrebbe complicare ulteriormente la trattativa.

Un’ulteriore opzione al vaglio è rappresentata da Giulio Maggiore, in rientro alla Salernitana dopo il prestito al Bari. Anche in questo caso, si attendono sviluppi legati alla volontà del giocatore e alla strategia del nuovo allenatore.

Per quanto riguarda gli altri reparti, il nome di Emil Audero rimane caldo per la porta, mentre in difesa si continua a seguire con attenzione Alessandro Marcandalli, centrale di proprietà del Genoa, classe 2002, reduce dal prestito al Venezia: trattandosi di un under, non andrebbe a occupare gli slot over nella lista di Serie B.