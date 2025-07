Giornale Di Sicilia: “Palermo, caccia a Cistana per la difesa. Occhi anche su Lucchesi e Audero”

Il Palermo punta a rinforzare il reparto arretrato e il nome in cima alla lista è quello di Andrea Cistana, difensore centrale classe 1997, svincolatosi dal Brescia. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le trattative sono già avviate e nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’accelerazione decisiva. L’obiettivo della dirigenza rosanero è assicurarsi un profilo affidabile e pronto per il campionato cadetto, senza dover sostenere costi di cartellino.

Per quanto riguarda il lato sinistro della difesa, la società guarda con interesse a Lucchesi, giovane mancino di proprietà della Fiorentina, reduce da una stagione positiva con la maglia della Reggiana. Il classe 2003, come spiega ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, rappresenterebbe l’elemento ideale per completare la catena mancina insieme al confermato Pietro Ceccaroni.

Resta infine aperta la questione portiere. L’intenzione del tecnico Filippo Inzaghi è di valutare Alfred Gomis durante il ritiro, ma la società non perde di vista la situazione di Emil Audero. Il portiere italo-indonesiano non è stato convocato dal Como per il ritiro e, come sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo osserva con attenzione l’evolversi del caso, pronto a inserirsi nel momento giusto.

La difesa, dunque, è la prossima priorità del mercato rosanero.