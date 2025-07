Palermo, staff da Champions: arrivano Bellistri, Bruzzone e Giordani

Il Palermo alza l’asticella anche fuori dal campo, rinforzando in maniera significativa la propria struttura tecnica e sanitaria. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club ha ufficializzato tre innesti di alto profilo: Giuseppe Bellistri come nuovo responsabile dei preparatori atletici, Marco Bruzzone nel ruolo di medico sportivo, e Paolo Giordani per la gestione del recupero infortuni.

Bellistri, classe 1987 e originario di Augusta, porta con sé un bagaglio di esperienze internazionali. Dopo aver lavorato nei settori giovanili di Milan e Inter, è approdato nel prestigioso staff del Real Madrid sotto la guida di Carlo Ancelotti, dove ha collaborato con il preparatore di fama mondiale Antonio Pintus (ex Palermo nel 2012). La sua esperienza con i blancos, culminata in successi nazionali e internazionali, rappresenta un’aggiunta di grande spessore per i rosanero.

Sul fronte medico, il club si è assicurato Marco Bruzzone, reduce da importanti esperienze in Serie A con Sampdoria e Atalanta. Come sottolinea Radicini nel Giornale di Sicilia, Bruzzone ha avuto un ruolo chiave nell’ottimizzazione del modello sanitario nerazzurro e ora affiancherà il responsabile Roberto Matracia e Davide Lo Nardo, confermato dopo l’ottimo lavoro svolto con la Primavera.

Per il settore recupero infortuni, è stato scelto Paolo Giordani, che ha maturato esperienze a Parma ed Empoli, mentre tra i fisioterapisti spicca il ritorno di Rosario Sciacchitano, reduce dall’esperienza al Venezia.

Bellistri collaborerà con Luca Alimonta, Daniele Cominotti (entrambi già al fianco di Inzaghi in passato) e il confermato Guglielmo Pillitteri, formando un’équipe atletica di primissimo livello. Con queste mosse, il Palermo dimostra di voler costruire non solo una squadra competitiva, ma anche una macchina organizzativa d’eccellenza.