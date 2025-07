Giornale di Sicilia: “Palermo, colpo Gyasi: è fatta. Addio a Elia, si riapre la pista Palumbo”

Il Palermo accelera con decisione sul mercato, puntando a consegnare a Filippo Inzaghi un organico quanto più completo possibile già in vista del ritiro precampionato. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la società ha messo la parola fine alla lunga telenovela legata a Salvatore Elia, rinunciando definitivamente al suo ingaggio dopo settimane di trattative e tentativi andati a vuoto.

Il dietrofront su Elia, però, non ha colto impreparato il club rosanero. Secondo quanto scrive ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti ha virato con decisione su Emmanuel Gyasi, raggiungendo un accordo ormai praticamente chiuso con l’Empoli. L’esterno offensivo classe 1994, nato proprio a Palermo e reduce da 37 presenze e 2 gol in Serie A, è pronto a tornare nella sua città per indossare la maglia rosanero.

Il contratto che legava Gyasi al club toscano scadeva nel 2026, ma l’Empoli ha concesso il via libera al trasferimento, permettendo così al Palermo di cogliere un’occasione strategica. Il calciatore, duttile e ricco di esperienza – cinque stagioni consecutive in Serie A tra Spezia e Empoli – potrà ricoprire diversi ruoli nel nuovo scacchiere di Inzaghi: da esterno offensivo a trequartista, fino alla seconda punta.

Archiviata la pista Elia, resta aperto il dossier Antonio Palumbo del Modena, nome che – come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia – continua a essere in cima alla lista di Osti. Tuttavia, la possibile contropartita tecnica rappresentata da Saric è al momento un nodo non risolto: il centrocampista bosniaco non ha ancora dato l’ok al trasferimento in Emilia e su di lui si è acceso l’interesse di alcuni club turchi.

Nonostante ciò, il Palermo non intende mollare la pista Palumbo. Si studiano alternative per sbloccare la trattativa: si valuta un incremento del conguaglio economico o una modifica della formula dell’operazione.

Una cosa è certa: i rosanero vogliono stringere i tempi e mettere subito nelle mani di Inzaghi una squadra competitiva.