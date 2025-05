Giornale di Sicilia: “Palermo ai playoff, ma occhio ai diffidati: Dionisi valuta rotazioni mirate”

La qualificazione ai playoff è già in cassaforte con un turno d’anticipo, ma per il Palermo l’ultima giornata di campionato contro la Carrarese non sarà una semplice passerella. In palio c’è il miglior piazzamento possibile: arrivare quinti o sesti garantirebbe ai rosanero due risultati su tre nella sfida secca di sabato prossimo, mentre con il settimo o ottavo posto (attuale situazione) si giocherà tutto in novanta minuti senza vantaggi.

Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il tecnico Alessio Dionisi dovrebbe affidarsi in larga parte ai titolarissimi, con un solo dubbio legato alla gestione dei diffidati. Il Codice di Giustizia Sportiva FIGC prevede infatti che le ammonizioni vengano azzerate al termine della stagione regolare, ma non le squalifiche: dunque, un giallo all’ultima giornata significherebbe saltare il preliminare.

Quattro a rischio squalifica

I giocatori in diffida sono Gomes, Lund, Nikolaou e Magnani. Per quest’ultimo non ci saranno problemi: è già fermo per recuperare in vista dei playoff, così come Ceccaroni. Ma per gli altri tre sarà fondamentale evitare cartellini inutili. Soprattutto per Claudio Gomes, diventato il faro del centrocampo rosanero. Con Blin squalificato, perdere anche l’ex Manchester City sarebbe un colpo durissimo. In quel caso, la regia passerebbe a Ranocchia, con opzioni di emergenza come Vasic o un riadattamento di Segre a centrocampo per liberare Verre sulla trequarti.

Le probabili scelte di Dionisi

In difesa spazio ancora al trio Diakité-Baniya-Nikolaou, con quest’ultimo confermato vista l’indisponibilità di Ceccaroni. Sulle fasce sono in rialzo le quotazioni di Di Francesco, autore di una buona prova contro il Frosinone, e di Pierozzi. Di Mariano dovrebbe essere un’arma dalla panchina.

Dietro l’unica punta Pohjanpalo – a caccia del gol numero 10 in rosanero – sarà difficile rinunciare a Brunori (fresco di doppietta) e a Segre, considerato insostituibile per equilibrio e qualità. L’esperimento di Cesena con Verre e Le Douaron titolari non ha convinto, dunque Dionisi sembra intenzionato a riproporre l’assetto che ha battuto il Frosinone.

Ultimi dettagli prima del dentro o fuori

La gestione dei minuti per i diffidati sarà cruciale. È probabile che Gomes venga sostituito nella ripresa per evitare rischi inutili. Più tranquille le situazioni di Lund – scavalcato da Di Francesco – e Nikolaou, che però partirà titolare.

Come scrive ancora Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo si gioca più di tre punti domani: si gioca fiducia, slancio emotivo e un’ultima possibilità di mettersi in una posizione di vantaggio. E ogni dettaglio, anche un cartellino giallo, può fare la differenza.