Giornale di Sicilia: “Palermo, adesso il futuro di Magnani è un rebus”

Il Palermo ha accolto due rinforzi importanti: dopo l’arrivo ufficiale di Joronen, ieri è stata la volta di Veroli, centrale mancino prelevato dal Cagliari con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A. Due mosse che sembravano chiudere il mercato rosanero, ma – come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia – non tutto è ancora definito.

Il nodo riguarda la posizione di Magnani. L’ex Verona potrebbe infatti interrompere la sua esperienza a Palermo per motivi personali e in quel caso il club si troverebbe a dover valutare un nuovo innesto in difesa. «Osti – sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia – ha già avviato i primi contatti per cautelarsi con un’eventuale alternativa».

Il nome in cima alla lista è quello di Vogliacco del Genoa, anche se l’operazione non si presenta affatto semplice: sul giocatore è forte l’interesse del Pisa, che al momento sembra in vantaggio. I dialoghi tra Palermo e rossoblù restano comunque aperti, ma tutto dipenderà dalla scelta definitiva di Magnani, che potrebbe anche lasciare in prestito.

Per il resto, la campagna acquisti può dirsi sostanzialmente completata. Solo eventuali uscite o occasioni dell’ultima ora potrebbero modificare l’assetto della rosa. «Tutte le caselle over sono già occupate – ricorda ancora il Giornale di Sicilia – e un’eventuale uscita di Magnani con l’ingresso di un altro over non cambierebbe l’equilibrio attuale».

Il Palermo, dunque, resta vigile sul mercato, pronto a intervenire soltanto se si presenterà l’occasione giusta per migliorare ulteriormente l’organico.