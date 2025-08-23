Giornale di Sicilia: “Palermo, esordio con la Reggiana davanti a 30 mila spettatori”

Clima di grande entusiasmo al “Renzo Barbera”, dove questa sera sono attesi circa trentamila tifosi per l’esordio in campionato del Palermo contro la Reggiana. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’entusiasmo della piazza è alimentato anche dal prestigio dell’amichevole disputata contro il Manchester City, che ha dato ulteriore spinta all’ambiente rosanero.

Non sarà però un debutto semplice. La Reggiana, avversaria di giornata, è una squadra che lo scorso anno si è rivelata ostica e ben organizzata. «È un bene giocare con una delle favorite – ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico granata Davide Dionigi –. Siamo consapevoli dell’organico del Palermo. Arriva nel momento giusto, sarà una partita bellissima da giocare, davanti a trentamila spettatori. Sarà un test caratteriale. Dobbiamo essere liberi di pensiero, ci sarà da metterci corsa e cattiveria. È il miglior avversario che ci potesse capitare».

Come evidenzia ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, per Dionigi si tratta di una sfida stimolante, quasi un banco di prova immediato per misurare la crescita dei suoi uomini. Per il Palermo, invece, l’occasione di cominciare il campionato con il sostegno di uno stadio gremito, spinto dall’entusiasmo di un popolo che sogna il ritorno in Serie A.