Giornale di Sicilia: “Inzaghi-Palermo, ecco lo staff”

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma il matrimonio tra Filippo Inzaghi e il Palermo è già realtà. Come rivelato da Massimiliano Radicini sul «Giornale di Sicilia», il tecnico ha ormai chiuso definitivamente il proprio legame contrattuale con il Pisa, superando anche l’ultimo ostacolo formale: la risoluzione del contratto con il club toscano.

Un passaggio delicato, reso possibile da un accordo a tre tra Palermo, Pisa e Inzaghi, con regia attiva da parte del club rosanero. Non è stato necessario alcun indennizzo diretto: al suo posto, le parti hanno stabilito che entro il 31 agosto si concluderà un’operazione di mercato tra i due club, che fungerà da compensazione indiretta per la chiusura anticipata del rapporto con l’allenatore.

Secondo quanto riportato dal «Giornale di Sicilia», questa formula ha consentito di definire una trattativa che, nei fatti, era già avviata da tempo. Inzaghi, infatti, è già mentalmente proiettato sulla nuova sfida siciliana e ha iniziato a lavorare informalmente alla pianificazione tecnica della stagione, pur senza alcuna ufficialità.

Lo staff: una squadra già collaudata

Inzaghi non arriverà da solo. A Palermo porterà il suo staff storico, lo stesso che lo ha affiancato nell’ultima esperienza a Pisa. Maurizio D’Angelo sarà ancora il viceallenatore, mentre la preparazione atletica sarà affidata a Luca Alimonta e Daniele Cominotti. A completare il team, il collaboratore tecnico Simone Baggio.

Come evidenzia Radicini sul «Giornale di Sicilia», si tratta di un gruppo affiatato e consolidato, pronto a mettersi al lavoro per costruire un Palermo ambizioso e competitivo, con l’obiettivo di tornare protagonista in Serie B – e magari oltre.