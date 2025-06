Giornale di Sicilia: “Audero-bis, Osti lavora con il Como. Salvatore Esposito è più di un’idea per la regia”

Prime manovre e contatti concreti: il Palermo accende i motori del suo mercato estivo. Come riporta Massimiliano Radicini sul «Giornale di Sicilia», il nuovo direttore sportivo Carlo Osti è già operativo da giorni per costruire, reparto dopo reparto, una squadra che possa rispondere in modo efficace alle esigenze tattiche e strutturali di Filippo Inzaghi.

Obiettivo: una rosa più funzionale

L’intenzione, sottolinea Radicini, è di intervenire in modo mirato ma deciso, senza stravolgere l’organico. Unica eccezione: l’attacco, dove – almeno per ora – si punta solo a completare la batteria offensiva, senza grandi rivoluzioni.

Audero prima scelta per la porta

Il primo nome cerchiato in rosso è quello di Emil Audero, portiere della nazionale indonesiana. Dopo il positivo passaggio in rosanero, il club spera di riportarlo a Palermo con una formula che prevede il prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, superando lo schema del prestito secco usato a gennaio. Il Como, proprietario del cartellino, non lo considera incedibile e il giocatore gradirebbe un ritorno in Sicilia.

Difesa: rientra Peda, ma servono rinforzi

In difesa, il rientro di Przemysław Peda dal prestito rappresenta un innesto gradito, ma non sufficiente. Come scrive il «Giornale di Sicilia», servono almeno uno o due centrali affidabili per garantire alternative solide nel corso della lunga stagione. Restano da valutare possibili uscite, in particolare quella di Nikolaou, in attesa di sviluppi di mercato.

Centrocampo caldo: occhi su Salvatore Esposito

A centrocampo, Salvatore Esposito è il nome più caldo. Il regista dello Spezia è in cima alla lista dei desideri di Osti, anche se l’operazione si preannuncia complessa e articolata. Dal club ligure il Palermo osserva anche Elia per le corsie laterali, mentre Arkadiusz Reca, in scadenza a fine mese, potrebbe arrivare a parametro zero.

In attacco solo ritocchi, in bilico Insigne e Di Mariano

Il reparto offensivo non sarà rivoluzionato, ma potrebbe vedere alcune cessioni. Come riporta ancora il «Giornale di Sicilia», le posizioni di Roberto Insigne e Francesco Di Mariano sono in fase di valutazione da parte di Inzaghi. Entrambi attendono un segnale chiaro sul proprio futuro in rosanero.