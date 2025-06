Corriere dello Sport: “Palermo, nuovo Barbera e rinforzi”

Mentre si attende l’ufficialità dell’arrivo di Filippo Inzaghi, il Palermo incassa un primo risultato concreto: la firma per la proroga della concessione dello stadio Renzo Barbera. Come riportato da Antonio La Rosa sul «Corriere dello Sport», l’intesa è stata formalizzata ieri a Villa Niscemi, alla presenza dei vertici del club e delle istituzioni comunali.

Stadio Barbera: via libera alla proroga

Il nuovo accordo estende la validità della concessione attuale, in scadenza nel 2026, e pone le basi per un’intesa futura pluridecennale fino a 99 anni, subordinata alla presentazione di un progetto di fattibilità tecnico-economico che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale. Come sottolineato dal sindaco Roberto Lagalla, «l’obiettivo è arrivare nei prossimi mesi alla stipula di una nuova concessione anche per candidare Palermo a Euro 2032».

All’incontro erano presenti anche gli assessori Brigida Alaimo (Patrimonio) e Alessandro Anello (Sport), il presidente del Consiglio Giulio Tantillo, e per la parte rosanero il presidente Dario Mirri e l’amministratore delegato Giovanni Gardini. A testimoniare il peso strategico dell’intesa anche la presenza di Ferran Soriano, CEO di City Football Group, e Alberto Galassi, consigliere sia del City che del Palermo.

Come evidenziato dal «Corriere dello Sport», l’incontro è servito a ribadire la volontà congiunta di Comune e club di lavorare a un progetto condiviso per la modernizzazione dell’impianto, in una prospettiva di rilancio complessivo del calcio cittadino.

Inzaghi e il mercato: asse caldo con lo Spezia

Parallelamente, si avvicina sempre di più la fumata bianca per Inzaghi. Con la conferma del direttore sportivo Carlo Osti, il City Group prepara la nuova fase del progetto tecnico, puntando alla promozione in Serie A.

Come riporta ancora Antonio La Rosa sul «Corriere dello Sport», il Palermo sta valutando diverse piste di mercato per rafforzare l’organico.

In particolare, è vivo l’asse con lo Spezia, club dal quale piacciono diversi profili:

Arkadiusz Reca (29), esterno mancino, è tra i principali candidati per la fascia sinistra, ma resta in corsa anche Domagoj Bradaric (25), reduce da una stagione in prestito al Verona dalla Salernitana;

sulla fascia destra si valuta il ritorno di Salvatore Elia (25), nome già conosciuto all’ambiente rosanero;

per il centrocampo è forte l’interesse per Salvatore Esposito (classe 2000), anche se la trattativa si preannuncia complessa.

In alternativa, nei radar della dirigenza c’è anche Lorenzo Amatucci, 21enne di proprietà della Fiorentina reduce da un’esperienza alla Salernitana.