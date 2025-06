Corriere dello Sport: “Pescara e Bari, destini incrociati: Baldini riflette, Nesta prende tempo”

during Padova Calcio vs Palermo FC, Final Playoff Serie C 2021-22 first leg, at Euganeo stadium in Padova, Italy, on June 05, 2022. (Photo by Davide Casentini)

Domani potrebbe essere una giornata chiave per il futuro di Silvio Baldini al Pescara. Come racconta Giancarlo Febbo sul «Corriere dello Sport», il tecnico toscano incontrerà il ds Pasquale Foggia a Napoli, in una tappa definita “informale” mentre è diretto in vacanza in Sicilia con la famiglia. Un incontro di cortesia, ma non privo di peso simbolico.

La dirigenza biancazzurra e l’intera piazza sperano in un sì, ma Baldini ha più volte ribadito che la decisione finale spetta alla famiglia: «Se decideremo per il sì, firmerò in bianco», aveva detto dopo la promozione. La priorità è il benessere del suo nucleo familiare, come dichiarato in una toccante dedica alla moglie.

Secondo il «Corriere dello Sport», c’è ottimismo per una conclusione positiva. Sui social si celebrano ancora le imprese dell’ultima stagione, culminata nella vittoria ai rigori contro la Ternana. Un vero “miracolo” firmato Baldini, che ha chiuso la finale con centrali adattati, tra squalifiche e infortuni, ma con empatia e convinzione ha compiuto l’impossibile.

Come ricorda Giancarlo Febbo sul «Corriere dello Sport», l’allenatore aveva promesso: «Porterò il Pescara in B, anche dai playoff». Lo ha fatto da quarto posto. Ora l’interrogativo è uno solo: lo riporterà anche in A?

In casa Bari si fa strada l’ipotesi che Alessandro Nesta dica no. Secondo quanto riportato da Antonio Guido sul «Corriere dello Sport», l’ex campione del mondo, dopo un contatto diretto con il ds Magalini, avrebbe preso tempo, ancora indeciso sul proprio futuro professionale. Oggi scade il termine fissato dal presidente Luigi De Laurentiis per ricevere una risposta.

Nesta, reduce dalla fine amara dell’esperienza con il Monza, riflette su un possibile ritorno a Miami, dove avrebbe un’opportunità concreta vicino casa. Ma lo attira anche l’idea di ripartire dall’Italia, dalla Serie B, in una piazza passionale e ambiziosa come quella pugliese. Tuttavia, l’ex difensore valuta programmi, contenuti e budget prima di dare un sì.

Il «Corriere dello Sport» evidenzia come il Bari non possa più attendere: il campionato si è concluso da oltre un mese. Se Nesta si sfilerà, i fari si accenderanno su Fabio Caserta, tecnico 46enne reduce dalla semifinale playoff con il Catanzaro. Con lui, nel 2019, la promozione in B della Juve Stabia, in coppia con Ciro Polito (attuale ds del Bari).

In alternativa, resta in lizza il profilo giovane e audace di Ignazio Abate, 38 anni, all’esordio assoluto in panchina con la Ternana, dove è stato esonerato a quattro giornate dalla fine nonostante il secondo posto.

Come sottolineato da Antonio Guido sul «Corriere dello Sport», sono giorni di scelte pesanti in Puglia. Il Bari cerca una guida forte per rilanciarsi in un campionato che si preannuncia più agguerrito che mai.