Corriere dello Sport: “Suo futuro deciso. Desplanches, da terzo portiere del Palermo a eroe dell’Under 21”

From zero to hero. È la parabola di Sebastiano Desplanches, autore del rigore parato a Louis Munteanu che ha salvato l’esordio dell’Italia Under 21 contro la Romania a Trnava. Come racconta Andrea Losapio sul «Corriere dello Sport», il portiere del Palermo ha compiuto un tuffo decisivo sulla destra, intercettando il penalty dell’ex Fiorentina e trasformandosi nell’uomo copertina di una serata delicata.

Un momento di gloria che fa da contraltare a una stagione complicata in rosanero, dove – dopo essere stato designato titolare – Desplanches è stato rapidamente relegato al terzo posto nelle gerarchie. Un destino amaro per chi, solo pochi mesi fa, aveva vinto il premio come miglior portiere del Mondiale Under 20.

Palermo, stagione da dimenticare

Il Palermo partiva con grandi ambizioni in Serie B, ma le cose non sono andate come previsto. Dopo quattro sconfitte in cinque gare – Carrarese, Catanzaro, Sassuolo e Cittadella – anche Desplanches è finito nel mirino delle critiche. Il club, come ricostruisce il «Corriere dello Sport», ha prima preferito puntare su Salvatore Sirigu, arrivato come figura esperta, e poi ha acquistato Emil Audero, scivolando così Desplanches al ruolo di terzo portiere, senza ulteriori chance.

Il risultato? Un addio già scritto: diversi club di Serie B avrebbero chiesto informazioni, e il suo futuro sarà certamente lontano da Palermo.

In Nazionale, però, resta intoccabile

Nonostante tutto, Carmine Nunziata non ha mai messo in discussione il suo ruolo da titolare in Under 21. Come evidenzia Andrea Losapio sul «Corriere dello Sport», Desplanches ha giocato tutte le dieci gare del girone di qualificazione, venendo sostituito solo per pochi minuti nella goleada contro San Marino.

Contro la Romania, è stato ancora decisivo. E se nel finale l’errore in uscita su Mitrov ha rischiato di rovinare tutto, l’attaccante del Botosani ha graziato gli azzurrini con un pallonetto sbagliato. A volte anche il destino decide di schierarsi dalla tua parte.

Ora, in vista della sfida contro la Slovacchia, l’Italia può guardare avanti con ottimismo. Con tre punti già in tasca, basterà probabilmente una sola vittoria per blindare il passaggio del turno.