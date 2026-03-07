Giornale di Sicilia: “Il Palermo Women conquista la Coppa Italia di Eccellenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Palermo Fc Women vince coppa Italia Eccellenza femminile

Il Palermo Women scrive una nuova pagina della propria storia conquistando la Coppa Italia di Eccellenza femminile 2025-2026. Come racconta Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, la formazione rosanero ha trionfato nella finale disputata allo stadio Tomaselli di Caltanissetta superando con un netto 7-2 il Racing Catania Women.

Secondo quanto riportato da Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, la partita è stata dominata dalle rosanero che hanno messo subito in chiaro la propria superiorità tecnica e offensiva. A trascinare il Palermo Women sono state soprattutto le doppiette di Di Salvo e Conciauro, protagoniste assolute della finale.


Alla larga vittoria hanno contribuito anche le reti di Scalici, Pipitone – a segno su calcio di rigore – e Cicinelli, che hanno completato il tabellino di una partita ricca di gol. Dall’altra parte il Racing Catania Women ha provato a restare in gara con le marcature di Ndiong e Pagano.

Come evidenzia ancora Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, il successo del Palermo Women rappresenta anche un segnale importante per il movimento del calcio femminile siciliano, sempre più in crescita negli ultimi anni.

«Il calcio femminile nella nostra regione è in netta e continua crescita e questo rappresenta un dato interessante e significativo», ha dichiarato Sandro Morgana, presidente della Lnd Sicilia. «È un trend in costante sviluppo e frutto delle tante iniziative e di un’attenta programmazione che il comitato porta avanti ormai da diversi anni».

La vittoria della Coppa Italia di Eccellenza conferma quindi la crescita del Palermo Women e rafforza il percorso di sviluppo del calcio femminile in Sicilia, con il club rosanero sempre più protagonista nel panorama regionale.

