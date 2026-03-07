Giornale di Sicilia: “Palermo, sfida all’Ascoli al Pasqualino: i rosanero cercano i tre punti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
primavera palermo

Il Palermo torna in campo al Pasqualino di Carini con l’obiettivo di conquistare una vittoria importante contro l’Ascoli. Come racconta Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, la squadra rosanero affronta una sfida che si preannuncia equilibrata e ricca di significati per entrambe le formazioni.

Secondo quanto riportato da Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, i rosanero arrivano all’appuntamento da quattordicesimi in classifica con 19 punti e ospitano un Ascoli che occupa la decima posizione con 27 punti. Una differenza che non cambia però la natura della gara, destinata a giocarsi sui dettagli.


La squadra allenata da Del Grosso punta a dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime settimane. Come sottolinea Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, il Palermo arriva infatti da due pareggi consecutivi, contro Pescara e Salernitana, e vuole trasformare questa serie positiva in qualcosa di più concreto.

Anche l’Ascoli, però, attraversa un momento simile. I marchigiani arrivano a loro volta da due pareggi e cercano punti per restare agganciati alla parte alta della classifica. Il confronto tra le due squadre promette quindi equilibrio e grande intensità.

I precedenti tra Palermo e Ascoli raccontano una storia molto bilanciata. Come evidenzia ancora Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, nei 22 confronti complessivi disputati tra le due squadre il bilancio registra 10 vittorie per parte e soltanto due pareggi.

L’ultimo incrocio tra rosanero e marchigiani risale allo scorso settembre e ha visto prevalere l’Ascoli con il risultato di 1-0 davanti al proprio pubblico. Una sconfitta che il Palermo proverà a riscattare nella sfida di oggi al Pasqualino.

