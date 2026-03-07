Giornale di Sicilia: “Riqualifica dello stadio Barbera, nuova seduta sul progetto”

Prosegue l’iter amministrativo per il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Come riporta il Giornale di Sicilia, il sindaco Roberto Lagalla ha convocato una nuova seduta della Conferenza dei servizi preliminare dedicata al piano di ristrutturazione presentato dal Palermo Football Club.

Secondo quanto spiegato dal Giornale di Sicilia, l’appuntamento è fissato per l’11 marzo 2026 alle ore 15.30 a Palazzo Palagonia e rappresenta un passaggio importante dopo la prima fase di analisi del progetto. La convocazione arriva infatti al termine dell’esame iniziale e delle integrazioni richieste dagli enti istituzionali chiamati a esprimere i propri pareri tecnici e amministrativi.





Una prima riunione della Conferenza dei servizi si era già svolta lo scorso 22 gennaio alla presenza dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte. In quella occasione, come ricostruisce il Giornale di Sicilia, diversi enti avevano trasmesso osservazioni e richieste di integrazione sulla documentazione presentata dal club rosanero.

Tra gli interventi più rilevanti, l’Autorità di bacino ha segnalato l’impossibilità di esprimere un parere definitivo in assenza dello studio geomorfologico previsto dalla normativa. L’Asp ha invece richiesto di acquisire gli esiti della prima riunione per poter formulare il proprio parere in materia igienico-sanitaria.

Sempre secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, anche la Riserva naturale orientata di Monte Pellegrino ha chiesto chiarimenti sulla documentazione progettuale, mentre la Soprintendenza ha espresso un assenso condizionato rispetto al progetto presentato.

Nel frattempo il Palermo Football Club ha trasmesso nuove integrazioni al dossier, tra cui la stima aggiornata dei costi dell’intervento e il piano di equilibrio economico-finanziario. L’esperto nominato dal sindaco ha inoltre espresso una valutazione favorevole sull’impianto progettuale, ritenendo le proposte meritevoli di interesse pubblico.

Un altro elemento emerso durante l’istruttoria riguarda la rinuncia del club rosanero a una precedente ipotesi progettuale che prevedeva un intervento più ampio sull’area comprendente sia lo stadio Renzo Barbera sia l’ippodromo.

La nuova seduta della Conferenza dei servizi servirà dunque a proseguire l’istruttoria e a coordinare i pareri degli enti coinvolti nel procedimento amministrativo, passaggio fondamentale per l’avanzamento del progetto di riqualificazione dello stadio.