La Nazione: “Carrarese, Calabro studia l’undici anti Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

La Carrarese si prepara alla sfida contro il Palermo allo stadio dei Marmi, una partita che rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti del turno di Serie B. Come racconta Gianluca Bondielli su La Nazione, il tecnico Antonio Calabro sta definendo gli ultimi dettagli della formazione che dovrà affrontare i rosanero.

Secondo quanto riportato da Gianluca Bondielli su La Nazione, l’allenatore della Carrarese ha grande rispetto per la squadra di Inzaghi, considerata una delle più solide del campionato. «Lo vedo simile al Pisa dello scorso anno allenato dallo stesso Inzaghi — ha spiegato Calabro — è una squadra molto fisica, forte nelle individualità e nel gruppo, capace di fare la gara ma anche di ripartire».


Il tecnico calabrese ha sottolineato come la partita contro il Palermo arrivi in un momento intenso del calendario. «Siamo un po’ acciaccati — ha dichiarato — ma col passare delle ore la squadra recupererà energie. Non sono preoccupato, anzi mi piace quando si gioca tanto».

Come evidenzia ancora Gianluca Bondielli sulle colonne de La Nazione, Calabro ha fatto riferimento anche al percorso della sua squadra nel campionato. «L’anno scorso eravamo a due punti dalla zona playoff, ora siamo a quattro ma c’è ancora tutto da giocare. Non siamo mai stati negli ultimi cinque posti e nei momenti difficili la squadra ha sempre dato risposte importanti».

In attacco la Carrarese dovrà fare a meno dello squalificato Abiuso. Al suo posto si aprono diverse soluzioni offensive. «Non c’è solo Finotto — ha spiegato Calabro — ma anche Torregrossa, Distefano e Sekulov. Sarà una partita diversa rispetto a quella con il Catanzaro anche per le caratteristiche degli avversari».

Uno dei temi della vigilia riguarda anche il rendimento del giovane Rubino. Come sottolinea Gianluca Bondielli su La Nazione, il tecnico ha invitato alla pazienza nei confronti dell’attaccante. «È un 2006, i giovani hanno bisogno di un percorso. Quando inizi a segnare gli avversari ti studiano e devi cambiare movimenti e giocate».

Calabro ha poi parlato dell’ambiente dello stadio dei Marmi e dell’importanza del sostegno del pubblico. «Qui c’è sempre un grande connubio tra squadra e tifosi. Sanno quanto teniamo a mantenere alto questo entusiasmo».

Infine uno sguardo al Palermo e al pericolo rappresentato da Pohjanpalo. «Faremo quello che abbiamo sempre fatto con tutti gli attaccanti — ha concluso Calabro — perché non è l’unico giocatore capace di creare problemi. Cercheremo di tenerlo il più possibile lontano dall’area, anche se con il Palermo non possiamo permetterci distrazioni».

Altre notizie

Screenshot 2026-03-07 085457

La Sicilia: “Palermo, stadio alla resa dei conti: ecco tutte le spine”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (32) schifani lagalla

Giornale di Sicilia: “Riqualifica dello stadio Barbera, nuova seduta sul progetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Palermo Fc Women vince coppa Italia Eccellenza femminile

Giornale di Sicilia: “Il Palermo Women conquista la Coppa Italia di Eccellenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
primavera palermo

Giornale di Sicilia: “Palermo, sfida all’Ascoli al Pasqualino: i rosanero cercano i tre punti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Entella Palermo 1-1 (13)

Giornale di Sicilia: “Il tabù dei campi in sintetico: a Carrara il Palermo vuole sfatarlo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
PALERMO MANTOVA RANOCCHIA

Giornale di Sicilia: “Il faro Ranocchia illumina il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
PALERMO-MANTOVA INZAGHI

Giornale di Sicilia: “Palermo, partenze sprint e gol: al Barbera i rosanero letali nei primi tempi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
f62613c9-e9cb-4cc6-9ed1-7f946ae6bcf4

Repubblica: “Tony Pitony conquista Palermo: il fenomeno pop fa impazzire il Golden”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 070019

Repubblica: “Ci sono voluti undici anni, ma la Magione avrà il suo campo. A realizzarlo sarà il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (109) gyasi

Repubblica: “Rosanero a Carrara senza Pierozzi. Arriva la grande occasione per Gyasi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
palermo modena 1-1 (117) pallone

Serie B, via alla 29ª giornata: il programma completo e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
PALERMO-MANTOVA JOHNSEN

Corriere dello Sport: Corriere dello Sport: “Palermo, Pohjanpalo guida l’assalto a Carrara: le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-07 085457

La Sicilia: “Palermo, stadio alla resa dei conti: ecco tutte le spine”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

La Nazione: “Carrarese, Calabro studia l’undici anti Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (32) schifani lagalla

Giornale di Sicilia: “Riqualifica dello stadio Barbera, nuova seduta sul progetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Palermo Fc Women vince coppa Italia Eccellenza femminile

Giornale di Sicilia: “Il Palermo Women conquista la Coppa Italia di Eccellenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
primavera palermo

Giornale di Sicilia: “Palermo, sfida all’Ascoli al Pasqualino: i rosanero cercano i tre punti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026