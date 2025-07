Giornale di Sicilia: “Il Palermo fa esperimenti. Ci pensa Di Francesco”

Il Palermo fa quattro su quattro in amichevole, ma contro il Bra — prima avversaria di livello professionistico affrontata nel precampionato — segna solo un gol, nonostante le numerose occasioni create. Come sottolineato da Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia, la squadra di Inzaghi vince ma fatica, complice anche il carico di lavoro ancora pesante sulle gambe dei giocatori.

Il test, però, offre riscontri più affidabili rispetto ai precedenti: Inzaghi insiste sul 3-5-2 e le gerarchie iniziano a definirsi. Ranocchia si conferma imprescindibile in cabina di regia, così come Brunori tra le linee. La difesa tiene ancora la porta inviolata e Gomis, protagonista con due interventi importanti, si candida seriamente al ruolo di titolare. Positivi anche Peda e le corsie laterali con Augello e Gyasi, ormai titolari fissi.

La partita è stata decisa da una zampata di Di Francesco, schierato da mezzala sinistra, che ha sfruttato una mischia nata da un tiro di Corona. Il francese Blin, impiegato da play, ha mostrato qualche limite contro squadre chiuse, mentre l’intesa tra Le Douaron e Corona è ancora da costruire. In crescita Segre, autore di buoni inserimenti, e buone indicazioni anche nella ripresa con Brunori e Ranocchia.

Come scrive il Giornale di Sicilia, nelle prossime settimane Inzaghi potrà contare sugli innesti di Bani e Palumbo: il primo è già arrivato in ritiro, il secondo sta ultimando il recupero fisico. La condizione generale migliorerà progressivamente: fino a due giorni fa il Palermo era ancora impegnato in sedute di corsa.

I prossimi impegni saranno rivelatori: mercoledì l’amichevole contro l’Annecy, poi i test con l’Athletic Palermo (6 agosto) e il Manchester City (9 agosto) serviranno a definire la fisionomia definitiva della squadra, attesa il 16 agosto all’esordio ufficiale in Coppa Italia contro la Cremonese. Il Palermo non è un cantiere aperto, ma l’inserimento di due pedine come Bani e Palumbo potrebbe ridisegnarne gli equilibri.