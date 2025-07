Inzaghi: «Abbiamo preso giocatori forti e pronti, ma dobbiamo meritarci l’entusiasmo di Palermo»

Il Palermo prende forma e Filippo Inzaghi si mostra sempre più soddisfatto del lavoro svolto nel ritiro di Châtillon. Dopo il successo di misura contro il Bra, l’allenatore rosanero ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sullo stato della squadra. Le sue dichiarazioni sono riportate da Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia.

«Le gambe erano pesanti, ma sono molto contento – ha detto Inzaghi –. Abbiamo dato minutaggio a tutti e mi piacciono lo spirito e la voglia di questi ragazzi. Ringrazio il Bra per essere venuto qui a Châtillon: sapevo che giocassero bene e fossero aggressivi nel pressing. Potevamo segnare qualche gol in più, ma va bene così. Valuto positivamente la prestazione di tutti, anche di chi era assente: stiamo solo gestendo qualche fastidio».

L’allenatore ha poi spiegato di avere le idee chiare sull’organico: «Stiamo inserendo tutto ciò che possiamo. Alleniamo le gambe per riuscire a fare ciò che chiedo per tutta la durata della partita. Per me non esistono titolari, conto su tutta la rosa. I ragazzi della Primavera stanno facendo bene, ma proseguiranno il loro percorso di crescita con la formazione giovanile. Avena è quello più pronto. Peda, Vasic e Corona stanno svolgendo un ottimo ritiro».

Inzaghi ha commentato anche il lavoro del club sul mercato: «Siamo arrivati in ritiro con la rosa quasi al completo. Abbiamo preso giocatori forti e pronti. Adesso spetta a me capire se ci sarà bisogno di qualcos’altro. Il grosso è fatto e tocca a noi dimostrare il nostro valore. Bani era il capitano del Genoa: fin dal primo giorno abbiamo pensato che potesse darci una mano, e la società ha fatto l’ennesimo sforzo. Sapere che ci sono giocatori che lasciano la Serie A per venire a Palermo deve rafforzare il pensiero che siamo una squadra speciale».

Come riportato da Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia, l’amichevole con il Bra ha visto sugli spalti circa 1.500 tifosi, compresa una rappresentanza della Curva Nord. Inzaghi non nasconde l’importanza di ricostruire il legame con la piazza: «Palermo è con noi e ha messo da parte gli ultimi anni. Noi dovremo essere bravi a meritarci l’affetto e l’entusiasmo del pubblico. Non abbiamo ancora fatto nulla. Sappiamo quanto sia unico giocare in uno stadio pieno e per noi dev’essere un’arma vincente. Il 9 agosto, in occasione dell’amichevole col Manchester City, ci aspetta una partita importante e ci teniamo a fare bella figura».