Giornale di Sicilia: “Palermo, rebus portiere”

Dopo Augello, Gyasi e Palumbo, anche Mattia Bani è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. Il difensore classe ’93, proveniente dal Genoa, ha raggiunto ieri il ritiro di Châtillon e ha sfilato all’intervallo dell’amichevole vinta 1-0 contro il Bra, pronto da oggi a mettersi a disposizione di Inzaghi. «Abbiamo preso l’ex capitano del Genoa, pensiamo possa darci tanto», ha dichiarato il tecnico, soddisfatto del lavoro svolto finora.

Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi ha elogiato l’approccio della squadra nel test contro il Bra: «Le gambe erano pesanti, ma sono molto contento. Mi piacciono spirito e voglia. Abbiamo dominato sul piano del gioco». Il tecnico ha sottolineato la buona condizione generale del gruppo e anche tra i giovani: tra questi, Avena è ritenuto il più pronto, mentre Peda, Vasic e Corona dovranno ancora crescere.

Il Palermo continua intanto a muoversi sul mercato per completare la rosa, soprattutto in porta. La cessione in prestito di Desplanches – possibile destinazione il Pescara – impone un intervento immediato. Come riportato dal Giornale di Sicilia, il ds Osti sta valutando più opzioni: se Gomis sarà confermato titolare, arriverà un secondo affidabile; altrimenti si punterà su un numero uno di maggiore esperienza. Tra i nomi monitorati restano Klinsmann (Cesena), Lezzerini (in stallo), e Vasquez, svincolato dopo la rescissione col Milan.

Per il reparto arretrato, Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia segnala anche l’interesse per due under: Obaretin del Bari e Veroli del Cagliari, entrambi profili ideali come vice Ceccaroni nel ruolo di braccetto di sinistra. Mentre Audero, obiettivo sfumato, ha firmato per la Cremonese.

Inzaghi ha chiuso con un messaggio chiaro: «Siamo arrivati in ritiro con la rosa quasi al completo. Il grosso è fatto, ora tocca a noi dimostrare il nostro valore». E Palermo, col ritorno dell’entusiasmo sugli spalti (circa 1.500 tifosi presenti anche ieri), risponde con calore.