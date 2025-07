Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

L’ufficialità del passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray ha sbloccato l’affare Morata. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’attaccante spagnolo classe ’92 ha firmato un contratto triennale con il Como, pronto a diventare il nuovo riferimento offensivo della squadra. Il club lariano, che lo attendeva da oltre un mese, ha chiuso l’operazione con il Milan per una cifra di 10 milioni di euro. Determinanti i rapporti con Cesc Fabregas, che ha mantenuto un dialogo costante con il centravanti. «Manca solo che sia qui – ha dichiarato il presidente Mirwan Suwarso a Sky Sport – noi abbiamo fatto ciò che dovevamo».

Intanto, come riporta ancora il Corriere dello Sport, la Cremonese accende il mercato: dopo Audero, sprint per Maleh e pressing su Zerbin, in duello con il Pisa. Ma il nome grosso resta Sanabria: l’attaccante ha aperto alla destinazione, anche se il Verona è pronto a inserirsi. Proprio l’Hellas sta lavorando con il Milan per Filippo Terracciano.

Ore calde anche per l’Udinese, che ha ufficializzato l’arrivo del giovane portiere Nunziante dal Benevento (operazione da 1,5 milioni più il 10% sulla futura rivendita). In arrivo anche Piotrowski dal Ludogorets. Il Torino ha chiuso per Aboukhlal (circa 8 milioni più bonus) e per il portiere Israel, che ha firmato un triennale con opzione.

Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, settimana cruciale per il doppio colpo Parma: Reyna ha detto sì e ora si cerca l’intesa con il Dortmund (7 milioni), mentre Abdoulaye Ndiaye è molto vicino. Il Cagliari, infine, stringe per Mazzitelli, e Fadera saluta il Como: prestito da 1 milione, riscatto fissato a 10, visite mediche in arrivo.