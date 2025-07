Corriere dello Sport: “Dramma per Verreth, il piccolo Elliott stroncato da un arresto cardiaco”

Dramma nel ritiro del Bari a Roccaraso. Come riportato da Antonio Guido sul Corriere dello Sport, Matthias Verreth ha perso il figlio Elliott Charles, di appena 14 mesi, stroncato da un arresto cardiaco. Il piccolo era stato ricoverato nei giorni scorsi per una febbre dovuta a un sospetto virus, ma le sue condizioni sono precipitate. La causa esatta del collasso cardiocircolatorio non è stata ancora ufficializzata, ma si ipotizza una malformazione congenita.

Il centrocampista biancorosso ha lasciato in lacrime l’albergo insieme al presidente Luigi De Laurentiis per raggiungere l’aeroporto di Fiumicino e volare ad Amsterdam, dove lo attendeva la moglie Seli Muyabo a Rotterdam, città in cui la famiglia risiede. Visibilmente commossi anche il capitano Francesco Vicari, il ds Magalini, il tecnico Caserta e tutti i compagni di squadra. La società, riferisce il Corriere dello Sport, ha espresso il proprio cordoglio con un comunicato toccante: «Ci stringiamo a Matthias e alla sua famiglia in uno dei momenti più terribili che un genitore possa vivere: la perdita improvvisa di un figlio».

Il Bari ha deciso di interrompere il ritiro e fare immediatamente rientro in città in segno di lutto. L’amichevole prevista martedì contro la Cavese è stata cancellata. Come sottolinea Antonio Guido sul Corriere dello Sport, la notizia ha scosso l’intero ambiente calcistico biancorosso, suscitando una profonda ondata di commozione e solidarietà.