Corriere dello Sport: “Palermo, Mirri carica «Voglia di A»”

Mattia Bani è ufficialmente un nuovo difensore del Palermo. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il centrale classe ’93 si trasferisce a titolo definitivo dal Genoa, firmando un contratto pluriennale con il club rosanero targato City Group. Il suo innesto rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di una rosa competitiva per la stagione alle porte.

Nel giorno dell’annuncio ufficiale, la squadra di Inzaghi ha battuto 1-0 in amichevole il Bra, neopromosso in Serie C. A decidere la sfida, giocata a Châtillon, è stato un gol di Di Francesco al 35’ del primo tempo, sugli sviluppi di una respinta corta del portiere Franzini su tiro di Segre. Presente in campo anche l’ex portiere rosanero Stefano Sorrentino, oggi direttore tecnico del Bra, per una gara dal sapore speciale.

Come sottolineato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo ha mostrato buone trame offensive, schierandosi in un 3-4-2-1 con Segre e Blin in mezzo al campo, Di Francesco tra le linee e il tandem Le Douaron–Corona in attacco. Assenti Palumbo, ancora in fase di recupero, insieme a Pierozzi, Magnani e Lund.

Nel post-partita ha parlato il presidente Dario Mirri, che ha raggiunto il ritiro: «Sono arrivati giocatori pronti dalla A – ha detto – è evidente che si vuole raggiungere un sogno». Sulla stessa linea l’allenatore Inzaghi, che ha commentato: «Gambe pesanti, ma mi piacciono spirito e voglia di questi ragazzi. Bani? È l’ennesimo sforzo della società. Siamo una squadra speciale».