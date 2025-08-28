Giornale di Sicilia: “Il Palermo alza il muro, la difesa è già una garanzia”

La miglior difesa è l’attacco, recita un vecchio adagio, ma per il Palermo di Inzaghi la solidità arretrata sembra già un marchio di fabbrica. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno mostrato compattezza e organizzazione nelle prime due uscite ufficiali, concedendo pochissimo agli avversari.

Nella sfida contro la Reggiana, osserva Orifici del Giornale di Sicilia, l’unico gol subito è arrivato da un tiro dalla distanza di Tavsan, deviato in maniera fortuita da Bani alle spalle di Bardi. Per il resto, la squadra emiliana non è riuscita a produrre reali pericoli. Merito di un atteggiamento aggressivo, con una linea difensiva molto alta (quasi 29 metri) e un baricentro corto: i dieci giocatori di movimento sono rimasti raccolti in appena 31 metri.

Questi dati hanno portato a 37 palloni recuperati, con una media di un fallo ogni quattro riconquiste. «Aggressività ma anche pulizia negli interventi», sottolinea il Giornale di Sicilia, che evidenzia come i rosanero abbiano vinto 6 contrasti e intercettato 5 palloni, impedendo alla Reggiana qualsiasi palla filtrante e limitando al minimo le verticalizzazioni. Di testa, la retroguardia ha spento ben 64 tentativi avversari.

Dentro l’area di rigore, i numeri parlano chiaro: 37 interventi positivi e appena 4 conclusioni tentate dagli ospiti, nessuna su palla inattiva da posizione pericolosa. Una prestazione difensiva che si traduce in soli tre tiri nello specchio, con Bardi praticamente inoperoso.

Già in Coppa Italia, contro la Cremonese, il Palermo aveva dato segnali incoraggianti: zero tiri subiti nello specchio e appena sei concessi in totale, nonostante la differenza di categoria e il match disputato in trasferta. Anche in quell’occasione, con Bani e Ceccaroni titolari e Diakité e Peda ad alternarsi come terzo uomo, la squadra ha mostrato equilibrio e compattezza.

«Un’organizzazione collettiva che rappresenta la base per affrontare un campionato lungo e complesso come la Serie B», conclude Orifici sul Giornale di Sicilia. Le premesse, in casa rosanero, sono più che positive.