Palermo-Frosinone. Tifosi rosanero scatenati

Dopo l’entusiasmo per l’esordio contro la Reggiana, con oltre 30 mila spettatori al “Barbera”, il Palermo si prepara a vivere un’altra serata da grandi numeri. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la prevendita per il match di sabato sera contro il Frosinone sta registrando un nuovo boom: sono già 25.563 i tifosi che hanno assicurato la loro presenza sugli spalti.

Di questi, 16.504 sono abbonati che hanno scelto di dare fiducia al club per l’intera stagione. A questi si aggiungono oltre novemila biglietti venduti in appena un giorno e mezzo, segno della straordinaria risposta del pubblico rosanero. Secondo Radicini del Giornale di Sicilia, il dato è destinato a crescere nelle prossime ore e non è escluso che venga superata la soglia dei 30 mila spettatori raggiunta alla prima giornata.

Il match contro il Frosinone, ricorda ancora il Giornale di Sicilia attraverso la firma di Massimiliano Radicini, avrà un sapore particolare: le due squadre si ritrovano dopo la finale playoff del 2018, un ricordo che aggiunge ulteriore attesa a una sfida già molto sentita.

Tifosi pronti dunque a rispondere ancora una volta in massa, per spingere Brunori e compagni verso un altro grande appuntamento della stagione.