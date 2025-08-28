Repubblica: “Joronen, presagi e segnali «Ho avvistato due aquile Palermo era nel destino»”

«Sono diventato esperto per la Serie B, ma penso sempre al presente e mi preparo partita dopo partita». Jesse Joronen si è presentato così in conferenza stampa, con la meticolosità che lo contraddistingue e la voglia di mettersi subito in gioco. Il nuovo portiere del Palermo, chiamato ad affiancare Bardi nella rincorsa alla Serie A, è stato fortemente voluto da Inzaghi, tecnico che conosce bene dai tempi del Brescia.

«Con lui ho costruito un ottimo rapporto, è un allenatore davvero in gamba – ha spiegato Joronen –. Mi considero fortunato anche perché quest’anno non devo affrontare Brunori, un giocatore di livello altissimo. In generale il gruppo è molto forte».

Come riporta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Joronen aveva richieste, ma ha scelto senza esitazioni la proposta rosanero: contratto annuale con opzione per una seconda stagione. «Circa dieci giorni fa, mentre correvo vicino casa mia in Finlandia, ho visto due aquile – ha raccontato –. Poco dopo il mio agente mi ha chiamato dicendomi che c’era la possibilità di andare a Palermo. Ho accettato subito».

Per il portiere finlandese questa nuova avventura è anche uno slancio per tornare in Nazionale: «Domenica ho chiesto al ct di lasciarmi fuori dalle convocazioni perché avevo saltato la preparazione. Ora devo lavorare il doppio per tornare in forma».

Sabato il Palermo affronterà il Frosinone in un match molto sentito, che richiama la ferita del 2018 con il celebre lancio dei palloni da parte dei laziali. Una rivalità che, come sottolinea Geraci su Repubblica Palermo, ha spinto la prefettura a vietare la trasferta ai tifosi ospiti, mentre lo stesso avverrà con ogni probabilità al ritorno allo “Stirpe”. Si prevede comunque una bolgia, alimentata dai 16.504 abbonati e dal boom di presenze già registrato contro la Reggiana con 30.868 spettatori, il dato più alto per una gara di B dai tempi del Palermo-Como del febbraio 2024.

«È stato emozionante vedere tutta quella gente – ha detto Joronen –. Ci danno energia per andare avanti. Indossare questa maglia è un orgoglio, ma serve disciplina e preparazione per affrontare al meglio la stagione».

Il mercato, intanto, resta in movimento. Geraci su Repubblica Palermo segnala la trattativa ormai conclusa per Federico Di Francesco al Catanzaro, mentre resta in bilico Valerio Verre: il Pescara insiste, ma l’affare non è ancora chiuso.