L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” ha stilato le pagelle del match vinto dal Palermo contro il Lecco.

Pigliacelli 7 Uno dei due «eroi» del pomeriggio lombardo. Salva la sua porta e probabilmente il risultato con un gran colpo di reni alla fine del primo tempo sulla battuta di testa di Inglese. Poi viene… salvato dall’imprecisione degli avversari.

Diakitè 5, 5 Gioca una gara prudente tamponando su Ionita, che a sua volta affonda poco. Una prestazione attenta ma con pochi spunti offensivi. E con Di Mariano non si trova mai.

Nedelcearu 7 Sblocca una gara che sembrava inchiodata su pari. La sua battuta di testa è forte e riesce anche ad angolare la palla. Poi fatica sulle palle alte contro Inglese e Novakovich, nella ripresa si esibisce in un rinvio horror ma dopo il gol tutto è perdonato.

Ceccaroni 6 Riprende fiato dopo un periodo poco felice. Il fatto che il Palermo torni a non subire gol è una mezza promo zione per tutto il reparto difensivo e lui fa la sua parte. Con attenzione e tempismo, benché come Nedelcearu subisca la forza fisica dei due attaccanti del Lecco.

Lund 5 Una prestazione in linea con le ultime. Ha avuto una involuzione inspiegabile e si spiegherebbe solo se avesse problemi fisici. Certo, Parigini fa un figurone e domina la fascia.

Gomes 6 Corre ma non riesce a fare ragionare la squadra. Il suo apporto è utile tuttavia in mezzo al campo il Palermo non esprime una sola idea di calcio. Così si vede poco, al suo attivo la bella palla scodellata in area per la battuta decisiva di Nedelcearu.

Segre 6 Una sufficienza per la grinta che ci mette su ogni palla, come se fosse quella della vita. Ma come Gomes corre spesso a vuoto e non riesce a dialogare con gli esterni. Senza geometrie né schemi è costretto a improvvise galoppate solitarie in cerca di uno sbocco. Prova una battuta da fuori area, forte ma centrale.

Di Mariano 6 La consueta spinta a destra, poco assistita da Diakitè. Si fa apprezzare per il lavoro di contenimento su Ioni ta e sulle iniziative di Caporale. Pochi cross, poca profondità e nella ripresa va fuori.

Ranocchia 5,5 Non riesce a esprimere le sue qualità. Si mette in mostra con un bel colpo di tacco che smarca Brunori in verticale. Poi non trova la giusta posizione in campo e soffre sulla pressione avversaria. Va fuori nella ripresa.

Di Francesco 5,5 Il Palermo sulla fascia destra soffre le percussioni del Lecco con Lemmens e soprattutto con Parigini. Gioca una gara quasi «invisibile» con pochissime iniziative e non conclude la partita.

Brunori 6 Anche per lui una gara opaca contro difensori non proprio di prima fascia per la categoria. Risente della confusione complessiva. Il gesto tecnico più bello è una battuta di esterno poco prima del gol. Che ha il merito di procurare il corner con cui il Palermo sblocca la gara.

Coulibaly 5,5 Sostituisce Ranocchia e non fa meglio. Anzi, sbaglia tanto.

Traorè sv Venti minuti al posto di Di Francesco col Palermo arroccato in difesa. Non incide.

Vasic sv Quando entra, va a destra. E partecipa alla difesa del vantaggio.

Soleri sv Pochi minuti in cerca del contropiede col Lecco tutto in avanti. Henders onsv Fa il suo con un paio di recuperi molto utili.

Allenatore Corini 6 Quando si vince va tutto bene. Il Palermo non prende gol ed è già tanto. Fa le cose più «normali» ma la squadra non esprime un gran gioco. Direte: quale è la novità? Giusto, ma il Palermo questo è e allora va bene così fin quando il risultato sorride.

Arbitro Pezzuto 6 Vede il rigore in favore del Palermo, poi deve rimangiarsi la decisione. Non incide ed è tanto per un arbitro