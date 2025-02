Gds: “Palermo, verso il Mantova: Henry ancora out, Insigne prova a recuperare”

La preparazione del Palermo in vista della sfida contro il Mantova prosegue con intensità. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno concluso la seduta di allenamento con una partitella in famiglia, confermando il modulo di riferimento: il 3-5-2, ormai utilizzato con continuità nell’ultimo mese e mezzo.

Pochi i dubbi di formazione per Dionisi, con una squadra che sembra aver trovato una buona stabilità tattica. L’assenza certa è quella di Henry, ancora indisponibile, mentre rimane da valutare la possibile convocazione di Insigne, che sta proseguendo il recupero con un lavoro personalizzato.

L’unico ballottaggio riguarda la difesa, con Nikolaou che spera di tornare titolare, anche se al momento il tecnico sembra orientato a confermare Baniya dal primo minuto.