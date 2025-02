Gds: “Palermo, attenzione all’ex. Mancuso fa paura”

Il Palermo si prepara alla sfida contro il Mantova, ma tra gli avversari c’è un nome che preoccupa più degli altri: Leonardo Mancuso. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’attaccante biancorosso ha un conto in sospeso con la piazza rosanero, dopo un’esperienza poco felice in Sicilia. Un capitolo chiuso in fretta, ma che potrebbe trasformarsi in motivazione extra per l’ex di turno.

Mancuso, infatti, è il miglior marcatore della sua squadra e sta vivendo una stagione da protagonista. In questa Serie B ha già realizzato 6 gol in 19 partite, un dato che lo rende una delle principali minacce per la difesa del Palermo. Inoltre, il Mantova ha segnato 24 reti complessive, con un’efficienza realizzativa del 28%: numeri da non sottovalutare.

I precedenti contro il Palermo

L’attaccante biancorosso ha già dimostrato di poter essere letale nelle sfide contro i rosanero. Nel 2023, ha segnato 5 gol in 5 partite giocate con il Mantova, tra cui reti pesanti nel 2-2 contro il Cosenza, nel pareggio per 2-2 con il Cittadella e nella sconfitta contro il Modena per 3-1.

Domenica, il Palermo dovrà stare particolarmente attento ai movimenti di Mancuso, che ha già dimostrato di saper colpire squadre con difese non sempre solide. La difesa rosanero sarà chiamata a un test importante per contenere l’ex di turno e evitare spiacevoli sorprese.