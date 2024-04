Gds: “Palermo, un’altra piscina al Telimar: il Consiglio approva la variante”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su una nuova piscina per il Telimar.

Arriva in porto dopo vent’anni. Il progetto del Telimar per la realizzazione di una nuova piscina attraverso il meccanismo del Prusst, il programma di recupero urbano che prevede facilitazioni burocratiche (la variante urbanistica) in cambio di benefici per la collettività, è stato approvato ieri dal Consiglio comunale.

La nuova struttura di 25 metri sorgerà all’interno dell’area che il circolo utilizza in concessione, all’Addaura. E ovviamente servirà anche per l’attività di pallanuoto le altre specialità sportive di cui è punto di riferimento.

Le contropartite per il Comune sono sostanzialmente due: la possibilità che la piscina venga utilizzata in alcune giornate da studenti (fasce deboli), anziani e disabili per 10 ore alla settimana tutto l’anno (nella prima formulazione era previsto solamente nel periodo scolastico, per un periodo di 10 anni e solo le scuole di Partanna Mondello). Ma anche la realizzazione di un parcheggio pubblico di circa 10mila metri quadrati.