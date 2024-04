Gds: “Palermo, a 4 anni investito dal monopattino pirata”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su un bambino di 4 investito da un monopattino.

«Siamo in un’area pedonale, non ci sono pericoli». Il pensiero li ha accompagnati per tutta la mattinata fino a quando una coppia di ragazzi su un monopattino non ha investito il piccolo di quattro anni, procurandogli una frattura scomposta alla gamba e svanendo nel nulla tra le urla del bambino e la confusione generale.

E sfortuna nella sfortuna, l’episodio è accaduto domenica, quando all’ospedale dei Bambini «l’ortopedico non c’è». Un’informazione che ha raggelato la famiglia del piccolo, risucchiata all’improvviso in una spirale (quasi) senza uscita di inquietanti avanti e indietro tra la struttura del Di Cristina e Villa Sofia. Ma andiamo con ordine.

È circa l’ora di pranzo e, in piazza Sant’Anna, Lucrezia Notarbartolo, mamma del piccolo Adriano, la vittima dei pirati dell’area pedonale, è tra il pubblico di un noto locale della piazza: in compagnia di amici sta ascoltando suonare il marito Yannis, musicista, con la band.

Il piccolo di quattro anni e la sorellina stanno giocando, guardati a vista, nella piazza, quando Lucrezia si sente chiamare con voce preoccupata dalla figlia. «Mentre mi giravo già sentivo le urla di mio figlio – racconta la donna – quando sono arrivata sul posto c’era una ragazza che lo teneva tra le braccia e mi diceva scusami non abbiamo fatto in tempo a frenare».