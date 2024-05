Champions League: il Psg sbatte due volte contro il palo, il Borussia Dortmund vince 1 a 0 il primo atto

Si conclude con il risultato di 1 a 0 la semifinale di andata di Champions League tra Borussia Dortmund e Psg. Ai padroni di casa basta la rete di Fullkrug nel primo tempo per vincere contro i francesi, aggiudicandosi così il primo dei due atti.

Primo tempo a ritmi vivaci che vede protagonista la squadra di casa. Donnarumma si oppone su Sabitzer in un’uscita ma poi viene beffato sul suo palo in occasione del gol partita siglato dall’attaccante tedesco, servito dal filtrante di Schlotterbeck. Prima del duplice fischio l’ex portiere del Milan si oppone nuovamente al giocatore austriaco con un ottimo riflesso, salvando ancora una volta i suoi compagni.

Nella ripresa le due formazioni spingono ancora di più sull’acceleratore. Al 51′ i parigini devono vedersela con la sfortuna, per via del palo colpito da Mbappè dalla cui ribattuta segue anche il legno di Hakimi. Successivamente gran palla di Marquinhos per il taglio di Fabian Ruiz, che di testa non riesce a inquadrare la porta. Al 60′ Fullkrug si divora il gol del raddoppio: Sancho salta Nuno Mendes e mette in mezzo per la girata di prima dell’ex Werder Brema, terminata alta sopra la traversa. Le squadre continuano a creare ma, nei minuti finali, Dembele e Fabian Ruiz sciupano l’opportunità di pareggiare la gara. Risultato non comunque severo per il Psg che, tra sei giorni, può giocarsela a viso aperto al Parco dei Principi.