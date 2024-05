Champions League: lampo di Fullkrug, all’intervallo Dortmund avanti 1 a 0 sul Psg

Si è appena concluso il primo tempo di Borussia Dortmund-Psg, semifinale di andata di Champions League. Le due squadre vanno a riposo sul punteggio di 1 a 0 per via del gol di Fullkrug al 36′, che riceve palla dal filtrante di Schlotterbeck e, tenuto in gioco da Marquinhos, batte Donnarumma sul primo palo con un tiro di potenza. Ritmi alti ma poche emozioni in questa prima frazione di gioco: da segnalare solamente due interventi del portiere della Nazionale italiana su Sabitzer, mentre Mbappè e compagni hanno fatto fatica a creare serie minacce ai padroni di casa. Intanto Lucas Hernandez è stato costretto a uscire dal campo per infortunio: al suo posto Beraldo.

