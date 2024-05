Nesta presenta i playoff di serie B: «Brescia e Sampdoria hanno bisogno della partita perfetta»

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha intervistato Alessandro Nesta il quale si è soffermato ampiamente sui playoff di serie B e in particolare sulle gare del primo turno.

Dalla Reggiana agli spareggi. Partiamo dal playout? «La Ternana forse avrebbe potuto fare un po’ di più, ma il percorso stagionale obiettivamente è quello, il Bari aveva grandi aspettative e ha delusi, ma come organico è favorita».

Andiamo ai playoff, venerdì e sabato preliminari. «Saranno partite totalmente diverse dal campionato. Quando ho fatto i playoff con il Frosinone (2020. ndr) eravamo ottavi. ma poi siamo arrivati fino alla finale e perso contro lo Spezia. Si mescolano le carte, non puoi sbagliare, sono sfide strane, difficili, malto particolari».

Il fattore campo e i due risultati su tre sono un vantaggio? «Si, sono vantaggi notevoli per Palermo e Catanzaro: sono le favorite per la semifinale».

Cosa devono fare Sampdoria e Brescia per l’impresa? «La partita perfetta. Ma deve scattare la scintilla e devono essere fortunati. avere i giocatori determinanti nella serata giusta. La Samp mi sembra in crescita. giocato di meno e la gamba conta. anche se manca uno come Pedrola. Il Brescia ha un gruppo consolidato da anni e l’esperienza aiuta parecchio in queste sfide, ma senza Borrelli perde tanto davanti»