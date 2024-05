Corriere dello Sport: “Batticuore Palermo. Nei confronti diretti contro avversarie di primo livello solo due sconfitte”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e gli scontri diretti contro le squadre di alta classifica che disputeranno i playoff.

La stagione del Palermo è stata talmente imprevedibile da rendere difficile qualsiasi previsione. Tuttavia, considerando che il primo turno dei play-off si gioca su una partita secca, c’è un dato importante da tenere in considerazione: nei confronti diretti contro avversarie di alto livello, quest’anno il Palermo ha sempre tenuto testa. In 10 incontri contro squadre di primo livello, i rosanero hanno subito solo due sconfitte, entrambe in casa, contro Catanzaro e Venezia.

Contro le due squadre già promosse in Serie A, Parma e Como, il Palermo non ha mai perso nei 4 match disputati, segnando complessivamente 9 gol. Contro la Cremonese, vantano un successo e un pareggio, con i tre punti esterni sfumati dopo essere stati in vantaggio di due gol. A Venezia hanno vinto all’andata prima di subire una pesante sconfitta al ritorno al Barbera.

In chiave play-off, si potrebbe dedurre che il Palermo dia il meglio nelle occasioni che contano e contro squadre che lasciano spazio per giocare. Tuttavia, queste statistiche si riferiscono tutte alla gestione di Corini e a oltre due mesi fa. La squadra rosa di Mignani ha trovato nuovi equilibri e solo a Bolzano si è finalmente sbloccata con una vittoria di misura.

Il precedente specifico con la Sampdoria è stato l’unico test di spessore affrontato da quando è cambiata la guida tecnica: fu un pareggio che stava stretto al Palermo, ma la partita di dopodomani, in cui ci si gioca tutto, potrebbe avere caratteristiche diverse. Il match di venerdì sera sarà decisivo e rappresenta una grande opportunità per il Palermo di dimostrare il proprio valore e avanzare verso la Serie A.