Corriere dello Sport: “Palermo verso la Sampdoria. Ci potrebbero essere esclusioni “eccellenti”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista della Sampdoria.

La buona notizia arriva dall’allenamento del pomeriggio: il gruppo è al completo, con l’unica eccezione di Coulibaly. In particolare, il recupero di Aurelio è stato una sorpresa, e sia Vasic che Di Mariano hanno lavorato con gli altri, tanto da essere inclusi nelle prove tattiche. Di Mariano, che si era procurato un brutto taglio sul ginocchio contro il Parma, è stato provato sulla sinistra per coprire l’assenza temporanea di Lund, il quale è stato “gestito” a causa di piccoli fastidi che non dovrebbero comunque compromettere la sua presenza contro la Sampdoria.

A questo punto, le opzioni a disposizione di Mignani crescono significativamente, anche se resta da capire quale autonomia avranno i giocatori appena guariti da un infortunio. L’impressione è che l’allenatore non stravolgerà il modulo, reinserendo Ceccaroni nella difesa a tre e mantenendo Diakitè, match winner contro il Südtirol, nella posizione di esterno di centrocampo capace sia di spingere che di coprire efficacemente.

Per quanto riguarda il centrocampo e l’attacco, con il recupero di Gomes, Mignani ha molte opzioni da considerare. Al momento, la soluzione più accreditata sembra essere quella del doppio trequartista alle spalle di Brunori, configurando un 3-4-2-1. Questa scelta comporterà inevitabilmente qualche sacrificio eccellente, ma in una partita del genere sarà fondamentale anche l’apporto dei subentranti.