Corriere dello Sport: “Palermo-Sampdoria. Si va verso i 35 mila tifosi al Barbera, sarà record”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Renzo Barbera che va verso il tutto esaurito per la gara tra Palermo e Sampdoria.

Non c’erano dubbi sul fatto che ai play-off la passione dei tifosi del Palermo sarebbe tornata a tracimare, e ieri, al primo giorno di apertura libera dei biglietti rimasti, è arrivata la conferma. Al punto vendita dello stadio si sono formate code fisiche, mentre online sul sito Vivaticket si sono registrate lunghe attese. La curva Nord, sia superiore che inferiore, è già esaurita e sono stati venduti circa 27.000 biglietti.

Si va verso il record stagionale di presenze, che è stato di 31.200 spettatori contro il Como, ma è quasi scontato che ci si avvicinerà al sold out, raggiungendo circa 35.000 spettatori. L’entusiasmo e il supporto dei tifosi saranno fondamentali per il Palermo in questa decisiva sfida dei play-off contro la Sampdoria.