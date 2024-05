Catanzaro vince contro Venezia, Vivarini: «Non guardo gli altri, se loro non vincono poi si vedrà»

Nella giornata di oggi il Catanzaro ha vinto all’ultimo minuto contro il Venezia, grazie al gol di Iemmello al 96′ su calcio di rigore che mette la firma sul 3 a 2 a favore dei calabresi. Vincenzo Vivarini ha rilasciato le seguenti parole nel post-partita, riprese da Lacnews24.it:

«Sono partite a cui ci dobbiamo abituare. È stata dura, loro non hanno mai mollato e ci hanno messo in difficoltà sotto tutto gli aspetti. Ma i ragazzi hanno retto e dimostrato di riuscire a potersela giocare con tutti. Il temporale ci ha un po’ distratto, ma alla fine credo che la partita l’abbiamo fatta noi. C’è da fare un grosso applauso ai ragazzi. Dobbiamo abituarci a volerle le cose.

Anche oggi volevamo la vittoria e ci siamo riusciti. Speriamo che nelle partite che contano riusciremo a giocare così, contro queste grandi squadre. Noi dobbiamo recuperare tutti i giocatori che abbiamo a disposizione. Oggi Donnarumma è stato fondamentale, spero che in questo finale di stagione continui così. Io non guardo gli altri, se loro non vincono poi si vedrà. Noi continueremo a fare e dare il massimo».