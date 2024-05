Reggiana vince contro Modena, Nesta: «Dopo Cosenza tutti ci davano per morti, ora siamo salvi»

Doppia gioia in giornata per la Reggiana, la quale vince 1 a 0 il derby contro il Modena ottenendo tre punti che sanciscono la salvezza aritmetica. Alessandro Nesta ha rilasciato le seguenti parole nel post-partita, riprese da NumeroDiez.com:

«La Reggiana ha fatto una grande cosa, e ci siamo salvati. Dopo Cosenza eravamo tutti morti e ci siamo ritirati su dopo una sconfitta così con la contestazione. Non tutti lo fanno. Sono i giocatori che vincono le partite, noi dello staff abbiamo mantenuto la calma e ci siamo presi le nostre responsabilità, senza appesantire i giocatori. Questo è stato un anno duro, abbiamo avuto tanti casini e sono stra contento perché il lavoro ha pagato, senza farmi condizionare dalle voci intorno. Per me abbiamo fatto una grande cosa».