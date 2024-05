Ag. Diakité-Coulibaly: «Spero che il Palermo si riprenda, sono tutti colpevoli»

Intervistato da “TMW” l’operatore di mercato Fabrizio Ferrari, agente tra gli altri anche dei rosanero Diakité e Coulibaly, si è espresso sulla B e sul Palermo.

Ecco le sue parole:

«Il Parma? Una promozione meritatissima. Con un bel progetto incentrato su molti ragazzi giovani costruiti negli anni. Sono contento che il Parma sia tornato in Serie A. Le chiacchiere sono sempre tante. Ora che hanno vinto si moltiplicheranno. L’organizzazione attuale ha fatto dei risultati molto buoni ancora una volta puntando su una squadra molto giovane». .

«Secondo posto? Il Venezia ieri è stato sfortunato. Il rigore l’ho trovato molto particolare. Il Como nell’ultima parte di stagione è molto solido con prestazioni buone. Se devo puntare un euro dico Como. Spero che il Palermo possa riprendersi in queste ultime due giornate. Sono tutti responsabili, adesso devono ricompattarsi per arrivare in una condizione che faccia fare i playoff con un significato».