Sinner, spunta il ‘vizietto’ nascosto del campione | “Quando non gioca a tennis…”: lo sapevano solo gli amici

Rivelazione da non credere sul fuoriclasse del mondo tennistico, a cui piace parecchio fare questa cosa, nascosta ai suoi fan e a tutti gli appassionati.

E’ un periodo d’oro per Jannik Sinner. Il giovane tennista italiano si è rivelato uno dei migliori in circolazione nell’ultimo periodo, tanto da aver messo nel mirino come prossimo obiettivo il primo posto nella classifica ATP occupato al momento da un certo Novak Djokovic. I punti di distacco dal serbo infatti sono sempre di meno, e con qualche risultato importante il sorpasso clamoroso potrebbe presto arrivare.

Merito di ciò sono stati sicuramente i recenti successi ottenuti negli ultimi tornei. A partire dalla vittoria sorprendente negli Australian Open, e seguita da quelle ai Rotterdam e ai Miami Open. Nel mezzo l’eliminazione in semifinale ad Indian Wells, arrivata per mano di Carlos Alcaraz, apparso l’unico a potergli tenere testa nel recente periodo.

Come spesso accade in questi casi, i protagonisti di questi trionfi salgono alla ribalta anche per questioni non propriamente legate allo sport in cui eccellono, e per quanto riguarda Sinner di recente è stato rivelato un suo vizietto a dir poco sorprendente, che ha lasciato tutti i suoi fan e non solo senza fiato.

Ecco cosa ama il tennista

Lo abbiamo ormai capito tutti. Jannik Sinner, quando non gioca a tennis, ama i motori. Lui stesso infatti qualche tempo fa aveva dichiarato: ”Quando guido mi rilasso”, lasciando così intendere a tutti che il suo piacere nel mettersi al volante è davvero parecchio.

In particolare però il 22enne nato a San Candido impazzisce per le auto sportive, e per questa ragione possiede un pezzo più unico che raro. La macchina guidata dal classe 2001 è infatti un’Audi RS6 modificata Abt, di cui sono presenti solamente 200 pezzi sul mercato.

Un bolide bello e costoso per Sinner

L’Audi RS6 del noto tennista ha un costo alquanto elevato, vista anche la sua rarità. Il prezzo per assicurarsi uno dei suoi esemplari si aggira sui 250mila euro. Una somma non da poco dunque, che però il ragazzo, visto quanto sta facendo ultimamente, non avrà di certo avuto problemi a spendere per farsi un regalo del genere.

Le prestazioni della vettura in questione sono molto importanti, ma Sinner ha voluto aumentarle ulteriormente. Come da lui stesso affermato infatti è stata apportata qualche modifica alla macchina in questione, che l’ha resa ancora più utile alle sue esigenze.